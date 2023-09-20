Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2023 17:28

Hindistan'dan Kanada'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarına "dikkatli olmaları" uyarısı

Kanada ve Hindistan arasında, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık sonrası Yeni Delhi hükümeti, Kanada'ya seyahat etmeyi planlayan ve bu ülkede bulunan vatandaşlarına "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

Hindistan'dan Kanada'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarına "dikkatli olmaları" uyarısı
[Fotograf: AP]

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyarının Kanada'daki "Hindistan karşıtı faaliyetler, nefret suçları ve şiddet olayları" gerekçesiyle verildiği ve ülkedeki Hint diplomatların ve toplumunun "tehditlerin hedefi" olduğu kaydedildi.

Kanada'da bulunan Hint vatandaşlarına ve öğrencilere, ülkede söz konusu olayların yaşandığı bölgelere gitmekten kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Hint vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada, Kanada'daki Hint öğrencilere ayrıca, ülkedeki "güvenliğin zayıf olduğu" gerekçesiyle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke, dün, çıkan anlaşmazlığın sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

ETİKETLER
Hindistan Kanada
Sıradaki Haber
Almanya'da hastanelere daha fazla para verilmesi için gösteriler yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
BIST 100 günü düşüşle kapattı
18:24
İmar planı müelliflerine 'Dijital Yeterlilik Belgesi' verilecek
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
18:02
Kerkük'te Türkçe artık resmi dil
17:52
İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa'daki ilk resmi ziyareti başladı
18:02
Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ