Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ, Azerbaycan'dır

Aliyev, antiterör operasyonu kapsamında Azerbaycan birliklerinin başarı elde ettiğini belirterek, "(Karabağ'da) Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı." ifadesini kullandı.

"Ermenistan Devleti’nin Azerbaycan topraklarında kanunsuz olarak yerleştirilmiş ordusunun büyük kısmı imha edilmiştir." diyen Aliyev, harekattan önce bütün birimlere Karabağ bölgesindeki sivil halkın korunması talimatını verdiklerini söyledi.

"Silah bırakmaya başladılar"

Yasa dışı Ermeni silahlı birliklerin, Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirten İlham Aliyev, "Onlar bizim şartlarımızı kabul ederek silahlarını bırakmaya başladılar." diye konuştu.

[Grafik: TRT Haber]

"Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Karabağ'daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık." ifadelerini kullandı.

Aliyev öte yandan, "Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz." dedi.

İlham Aliyev, konuşmasını "Karabağ, Azerbaycandır" diyerek noktaladı.