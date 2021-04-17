Indianapolis Emniyet Yardımcısı Craig McCartt, saldırganın eski FedEx çalışanı 19 yaşındaki Brandon Scott Hole olduğunu duyurdu.

McCartt, Hole’ün 2020’de FedEx’te çalıştığını ancak işten niye ayrıldığı, saldırının gerçekleştiği tesisteki FedEx çalışanları ile bir bağının olup olmadığı ve saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda henüz bir sonuca varamadıklarını kaydetti.

Indianapolis FBI ofisi sorumlusu Paul Keenan da geçen yıl annesinin "polis tarafından öldürülme yoluyla intihar" girişiminde bulunabileceği ihbarı üzerine Hole’ün FBI tarafından sorgulandığını belirtti.

"FedEx tesisindeki çalışanların önemli bir kısmı Sih toplumu üyesi"

Keenan, Hole’ün evinde yapılan aramada bir silah bulunduğunu ancak akıl sağlığı değerlendirmesi sırasında kendisinde ırkçı motivasyonlu, şiddet yanlısı aşırılıkçı bir ideoloji tespit edilemediği bilgisini paylaştı.

Indianapolis Metropolitan Polis Şefi Randal Taylor ise FedEx tesisindeki çalışanların önemli bir kısmının Sih toplumu üyesi olduğuna dikkat çekerek, saldırıda bu dini azınlık topluma karşı herhangi bir ırkçı önyargı olup olmadığının da araştırıldığını söyledi.

Saldırıyla ilgili incelemelere ve kurbanların kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

FedEx şirketinin tesislerine silahlı saldırı: 8 ölü

Indianapolis'in güney batısındaki uluslararası havaalanına yakın FedEx şirketinin tesislerine önceki gece saat 23.00 sıralarında giden Brandon Scott Hole, aracını park ettikten sonra iner inmez etrafa ateş açmaya başlamış, saldırıda 8 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Hole, daha sonra olay yerinde kendi silahıyla vurulmuş şekilde ölü olarak bulunmuştu.

ABD'de martta Georgia'nın Atlanta kentinde masaj salonunda yaşanan silahlı saldırıda 8, Colorado'nun Boulder kentinde süpermarketteki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti.