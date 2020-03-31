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ABD'de 5 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ABD'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 5'e yükseldi.
New Jersey'in Paterson şehrinde ikamet eden 69 yaşındaki N.K'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
1970'lerden beri ABD'de yaşayan ve tır şoförlüğü yapan N.K'nin cenazesinin New Jersey'de toprağa verileceği kaydedildi.
N.K'nin hayatını kaybetmesiyle ABD'de Kovid-19 salgınından ölen Türklerin sayısı 5'e yükseldi.
Geçen hafta Pennsylvania eyaletinde 1, New Jersey'de de 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Etiketler: vaka sayısı Türk ölüm koronavirüs covid-19 abdSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 19:39
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