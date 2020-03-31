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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.
Dünya koronavirüs salgının pençesinde. Ülkeler yayılımı durdurmaya çalışıyor ancak hala istenilen yavaşlama elde edilemedi. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 19:43
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