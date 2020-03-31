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İtalya'da bir günde 837 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.
Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) merkezi haline gelen Avrupa'da can kayıpları gün geçtikçe artıyor.
Koronavirüs nedeniyle ölümlerin en fazla görüldüğü İtalya'da son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam ölü sayısı 12 bin 428'e yükseldi.
Etiketler: vaka sayısı son dakika ölüm koronavirüs İtalya covid-19Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 19:29
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