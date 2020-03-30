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Almanya'da koronavirüsten 15 Türk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
64 bini aşkın yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü Almanya'da 15 Türk hayatını kaybetti.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre Berlin, Tübingen ve Gelsenkirchen bölgelerinden 3 Türk vatandaşı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 15'e yükseldi.
Almanya'da COVID-19 vaka sayısı 64 bine yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 560 oldu.
Etiketler: Türk koronavirüs covid-19 almanyaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 22:10
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