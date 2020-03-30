Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, danışmanı Rivka Paluch'ta COVID-19 tespit edilmesi nedeniyle Binyamin Netanyahu'ya da test yapıldığı belirtildi.

Test sonucu negatif olsa da Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nden karantinada kalmaya devam edeceği ifade edilirken, karantina süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Netanyahu yaptığı basın açıklamasında COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Alınan önlemler çerçevesine 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, özel sektöre ait işletmelerde çalışma kapasitesi yüzde 30'dan 15'e indirildi.