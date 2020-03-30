Haber Giriş: Kaynak: AA
Netanyahu'nun koronavirüs testi negatif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi negatif çıksa da karantinada kalmaya devam edeceği bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, danışmanı Rivka Paluch'ta COVID-19 tespit edilmesi nedeniyle Binyamin Netanyahu'ya da test yapıldığı belirtildi.
Test sonucu negatif olsa da Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nden karantinada kalmaya devam edeceği ifade edilirken, karantina süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan Netanyahu yaptığı basın açıklamasında COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.
Alınan önlemler çerçevesine 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, özel sektöre ait işletmelerde çalışma kapasitesi yüzde 30'dan 15'e indirildi.
Etiketler: netenyahu koronavirüs israil covid-19Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 22:08
Sıradaki Haber
Merkel'in üçüncü koronavirüs testi de negatif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz