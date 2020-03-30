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Fransa'da bir günde 418 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Avrupa'da can kayıpları artıyor.
Fransa'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.
Etiketler: son dakika fransa koronavirüs covid-19 ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:49
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