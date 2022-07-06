ABD'de Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, Chicago yakınlarındaki Highland Park'ta düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldüren Crimo'nun Wisconsin eyaletinde ikinci bir saldırı planladığını, fakat buna hazır olmadığını düşünüp yarı yoldan döndüğünü belirtti.

Covelli, 7 kez birinci derece cinayetle suçlanan beyaz Amerikalının ani karar değişikliğiyle Illinois'e dönmesi sonucu yakalandığını, daha sonra gerçekleştirmeyi düşündüğü muhtemel ikinci saldırının böylece önlenmiş olduğunu ifade etti.

Silah ruhsatı alabilmesi için babası sponsor olmuş

Illinois'teki mahkemede hakimin Crimo'nun kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmasına karar verdiği, polisin, saldırının gerçekleştirildiği çatı katında 83 mermi ve 3 sarjör bulduğu kaydedildi.

Ayrıca 5 silaha sahip olduğu belirtilen Crimo'nun silah ruhsatı alabilmesi için babasının sponsor olduğu bilgisi paylaşıldı.