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Dünya
AA 12.01.2024 11:46

ABD'de 17 yaşındaki çocuk, komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlandı

ABD'nin California eyaletinde komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlanan 17 yaşındaki çocuğun tutukluluğunun devamına karar verildi.

ABD'de 17 yaşındaki çocuk, komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlandı

California'nın Fresno kentinin güneybatısındaki Reedley kasabasında çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık R.I, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakimin tutukluluğunun devamına hükmettiği R.I'nın 4 cinayetten hüküm giymesi halinde 25 yaşına kadar ıslahevinde tutulması bekleniyor.

Savcılar, R.I'nin yetişkin gibi yargılanmasını talep ediyor, bu durumda şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Polis, öldürülen 4 kişiden 3'ünün cesetlerinin kurbanların evlerinin arkasındaki bahçede, diğerininkinin ise R.I'nin evinin garajında gömülü bulunduğunu açıkladı.

The Fresno Bee gazetesinin haberine göre polis, kurbanların evinde silah ve para bulunan kasanın zorla açılıp boşaltıldığını ve bunun olası cinayet sebebi olabileceğini duyurdu.

Öte yandan, R.I'nin annesi ve erkek arkadaşı, cinayetlerde suç ortağı olmakla suçlanmalarına karşın kefaletle serbest bırakıldı.

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