ABD'de 11 Eylül saldırılarının kurbanları törenlerle anıldı

Dünya Ticaret Merkezi'ne ve ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler, New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde törenler düzenlenerek anıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı New York ve Washington'daki törenlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Törenler yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti

New York'taki tören, yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan "Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi"nin bulunduğu alanda saygı duruşuyla başladı.

New York Polis Teşkilatı, törenlerin yapıldığı saatlerde bu alandaki birçok sokağı trafiğe kapatarak yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Törene, New York Valisi, New York Belediye Başkanı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile diğer yetkililer ve terör kurbanlarının yakınları katıldı.

Törende, saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri yakınları tarafından okundu.

Kurbanların adlarının yazıldığı anıt alanına gelen yakınları, isimlerin olduğu yere çiçekler bıraktı.

ABD Başkanı Trump da katıldı

Pensilvanya'nın Shanksville kasabasında düzenlenen anma törenine ise ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke katıldı.

Trump konuşmasında, "Kalbimizin bir parçasını bu topraklara gömdük. İkiz Kuleler, Pentagon ve Pensilvanya kırsalında çalınan hayatların, anne, baba, kardeş ve evlatların acısını paylaşıyoruz" dedi.

Saldırıların bir diğer hedefi olan Pentagon'da düzenlenen törene de, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve bazı kabine üyelerinin yanı sıra çok sayıda Amerikalı komutan katıldı.

Kaynak: TRT Haber