  • 12 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.443
    EURO 7.496
  • BIST 92389.11
    ALTIN 246.699
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 1 milyon Katalan sokaklara döküldü

1 milyon Katalan sokaklara döküldü

İspanya’nın Barcelona şehrinde yaklaşık 1 milyon Katalan, Katalonya Milli Bayramı “La Diada’yı” kutlamak için meydanları doldurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
1 milyon Katalan sokaklara döküldü

Katalonya Başkanı Quim Torra, bu yılki La Diada gününü tarihsel olarak nitelendirilmişti. Torra bugünkü konuşmasında özgürlük istediklerini açıkladı.

Barcelona’nın meydanlarına toplanan Katalanlar ise bağımsızlık sloganları atarak marş okudular.

Şehrin en geniş caddesi Diagonal’de 6 buçuk kilometre sıra olan insanlar üzerinde “Katalan Cumhuriyeti” yazan tişörtler giydi. Etkinliklerin organizatörleri 460 bin insanın mitinge kayıtlı olarak katıldığını açıklarken Barcelona polisi geçen yıl olduğu gibi 1 milyon insanın etkinliklere katıldığını açıkladı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: La Diada, KATALAN, İspanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER