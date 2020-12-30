Virüs tespit edilen kişi sayısı 190 bin 520 artışla 19 milyon 979 bin 759'a çıktı.

"Worldometers" internet sitesine göre, iyileşenlerin sayısı 11 milyon 850 bine yaklaşırken, ülke genelinde COVID-19 testi yaptıranların sayısı 250 milyonu geçti.

Ölümlerde ilk sırada New York var

Ülkede California eyaleti 2 milyon 235 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 739 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 292 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Can kayıplarında ise 37 bin 681 ile New York ilk sırada yer alıyor.