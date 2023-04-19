Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 19.04.2023 17:24

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti

Reuters: ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılmasına yönelik alt mahkemenin kararını iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti
[Fotograf: Reuters]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
ABD Son Dakika
Sıradaki Haber
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Valilikten Ayasofya-i Kebir Camii için 'bayram hazırlığı' açıklaması
17:21
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi
17:20
İran ikinci el otomobil ithalatına hazırlanıyor
17:17
Endonezya'da Semeru Yanardağı kül püskürtmeye başladı
17:03
"Ceset" ihbarına geldiler, "cansız manken" buldular
17:12
Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde greve gidecek
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
FOTO FOKUS
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ