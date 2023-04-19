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19.04.2023 17:24
, 19.04.2023 17:28
SON GÜNCELLEME
19.04.2023 17:28
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti
Reuters: ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılmasına yönelik alt mahkemenin kararını iptal etti.
[Fotograf: Reuters]
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