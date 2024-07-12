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Dünya
AA 12.07.2024 20:22

ABD ve Rusya savunma bakanları görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov bu sabah telefon görüşmesi yaptı.

ABD ve Rusya savunma bakanları görüştü
[Fotograf: Reuters]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Singh, Austin'in, Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını" aktardı.

Görüşmenin Rusya tarafının girişimi ile yapıldığını belirten Singh, iki savunma bakanının yaptığı konuşma hakkında detayların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Austin ile Belousov en son 25 Haziran'da telefonda görüşmüştü.

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