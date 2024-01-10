ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze temin etmesini kınadı

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan, Güney Koreli mevkidaşı Chang ile telefon görüşmesi yaptı.

"Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliği ve Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) kışkırtıcı eylemlerini" istişare eden Sullivan ve Chang, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füzeler göndermesini ve Rusya'nın bu füzeleri, Ukrayna'ya karşı kullanmasını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadı.

Söz konusu füzelerin transferinin ve kullanımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararını ihlal ettiği ve bölgesel güvenliği tehlikeye attığı vurgulandı.

Ortak açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan ve aralarında ABD, Avustralya, Belçika, Kanada, İtalya, Japonya, Güney Kore ve İspanya'nın bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze temin etmesi ele alındı.

Kuzey Kore'nin balistik füze ihraç etmesi ve Rusya'nın satın aldığı bu füzeleri Ukrayna'ya karşı kullanması "şiddetle" kınanan açıklamada, Kuzey Kore-Rusya işbirliğinin Avrupa, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde yaratacağı etkiden "derin endişe" duyulduğu kaydedildi.

Kuzey Kore, Rusya'ya balistik füze temin etmekle suçlanmıştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini hususunda Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etmişti.

Kuzey Kore'yi bu süreçte Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayan Kirby, "Elimizdeki bilgiler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füzeler ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attılar." şeklinde konuşmuştu.