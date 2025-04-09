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Dünya
Reuters 09.04.2025 14:03

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı kızışıyor

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı kızışıyor
[Fotograf: AA]

Çin'in misilleme yapmasını "hata" olarak nitelendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline  Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." şeklinde konuşmuştu.

Pekin yönetiminden yeni tarifeye yanıt gecikmedi.

Çin'in ABD'ye yüzde 84 gümrük vergisi tarifesi uygulayacağı açıklandı. Tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulunmuştu.

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ABD Çin Gümrük Vergisi
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