ABD ve Çin arasında ticaret savaşı kızışıyor

Çin'in misilleme yapmasını "hata" olarak nitelendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." şeklinde konuşmuştu.

Pekin yönetiminden yeni tarifeye yanıt gecikmedi.

Çin'in ABD'ye yüzde 84 gümrük vergisi tarifesi uygulayacağı açıklandı. Tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulunmuştu.