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Dünya
AA 13.03.2025 03:06

ABD: Ukrayna'ya istihbarat desteği ve askeri yardıma yeniden başladık

Beyaz Saray, Kiev'in 30 günlük ateşkese yeşil ışık yakmasının ardından Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya istihbarat desteği ve savunma yardımı akışını yeniden başlattığını doğruladı.

ABD: Ukrayna'ya istihbarat desteği ve askeri yardıma yeniden başladık

Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü James Hewitt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna görüşmelerinde önemli ilerleme sağlanmasının ardından Ukrayna'ya yeniden askeri yardıma başladıklarını belirtti.

İstihbarat desteği ve askeri sevkiyatlar, Başkan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yaşanan tartışmaların ardından askıya alınmıştı.

Trump, söz konusu görüşmede, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Kongre'de salı akşamı konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, söz konusu mektupta Zelenskiy'nin özür dilediğini açıklamıştı.

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