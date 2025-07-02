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Dünya
AA 02.07.2025 08:01

ABD Ukrayna'ya askeri mühimmat göndermeme kararı aldı

ABD, Savunma Bakanlığının askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.

ABD Ukrayna'ya askeri mühimmat göndermeme kararı aldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti.

"Bazı silahların stokların azaldı"

Kelly, "ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun." ifadelerini kullandı.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.

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