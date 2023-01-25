Anadolu Ajansına konuşan yetkili, "Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak" dedi.

Yetkili, açıklanacak pakette "bir tabur Abrams" olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söyledi.

ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor.

Washington yönetiminin bu adımı, Almanya’nın ABD’den önce Ukrayna’ya tank tedarik etmekte isteksiz olması ve Alman yapımı tankların Ukrayna ordusuna başka devletlerce verilmesini henüz onaylamaması üzerine geldi.

"Tank tedariğine meyilli"

Gün içinde basına konuşan ABD’li yetkililer, Washington’un Almanya ile diplomatik bir anlaşma kapsamında Ukrayna’ya tank tedarik etmeye meyilli olduğu belirtmişti.

Buna göre, Almanya’nın kendi envanterinden Leopard tanklarını Ukrayna’ya vermesi ve Polonya ile diğer devletlerin de ellerindeki Alman yapımı tankları Ukrayna'nın kullanımına sunmalarını onaylaması karşılığında ABD de Ukrayna’ya M1 Abrams tankları sağlayacak.

ABD fikir değiştridi

ABD yönetimi bakım, idame ve eğitimleri gerekçe göstererek Abrams tanklarının Ukrayna’ya verilmesinin şu aşamada uygun olmadığını öne sürüyordu.

Ancak ABD medyasına konuşan yetkililer Washington’un bu pozisyonunun 17 Ocak’ta Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Sholz arasındaki telefon görüşmesinde değiştiğini öne sürdü.

Beyaz Saray ve Pentagon, bu iddialar üzerine yorum yapmadı ancak Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Partick Ryder, müttefiklerle Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını konuştuklarını söylemekle yetindi.

18-20 Ocak'ta Almanya’daki Ramstein üssünde Ukrayna Temas Grubu olarak bilinen 50 ülkenin savunma bakanları Ukrayna gündemiyle bir araya gelmişti.

Toplantıda, Almanya’nın ABD'den önce Ukrayna’ya tank vermeyeceğini açıkladığı iddia edilmişti.

Almanya’nın aynı zamanda Alman yapımı tankları Ukrayna’ya vermek isteyen diğer ülkelere onay vermemesi de tartışmalara neden olmuştu.