Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.12.2024 05:08

ABD: Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru terör tehdidi endişesini anlıyoruz

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığı nedeniyle meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını söyleyerek, "Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok" açıklamasını yaptı.

ABD: Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru terör tehdidi endişesini anlıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Kirby, bir basın mensubunun, "Donald Trump'ın, Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu yönündeki" ifadelerini hatırlatarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğu sorusuna cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz

ABD'li danışman, "Son 14 yıldır olduğu gibi, Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." dedi.

Trump: Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü
Trump: Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tam da bu sebeple Türkiye'ye gittiğini ve burada Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını belirten Kirby, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG tehdidine ilişkin, "Geçmişte de söylediğim gibi, Türkiye'nin teröristlerle ilgili meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız" değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER
Beyaz Saray ABD Türkiye- ABD İlişkileri Suriye
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki koşullar korkunç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:29
Kocaeli'nde seyir halindeki tırda yangın
05:07
DSÖ: Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki koşullar korkunç
05:04
Bakan Bolat: Hükümetimiz İsrail'le ihracatı da ithalatı da tamamen durdurdu
04:04
Guterres: Suriye'de geçici hükümetin sivilleri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum
04:01
Katil İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine saldırdı
03:56
Bakan Şimşek: Enflasyon 2025'te düşmeye devam edecek
Kasırganın vurduğu Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği duyuruldu
Kasırganın vurduğu Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği duyuruldu
FOTO FOKUS
AKINCI ve GÖKÇE'den tam isabet
AKINCI ve GÖKÇE'den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ