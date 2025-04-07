ABD Ticaret Bakanı Lutnick, "ıssız adaların" tarife listesine alınmasını savundu

Güney Okyanusu'nda bulunan Avustralya'ya bağlı Heard ve McDonald Adaları, insan nüfusu olmamasına rağmen tarife listesine girmesiyle dikkati çekiyor.

Lutnick, CBS News'ün "Face the Nation" programında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu bölgelere neden yüzde 10 vergi uygulanıyor? Bunu yaparken yapay zeka mı kullandınız?" sorusuna Lutnick, "Hayır. Burada amaç hiçbir ülkeyi listeden muaf tutmamak. Çünkü eğer listede bir yeri dışarıda bırakırsanız, Amerika'yı dolaylı yoldan sömürmeye çalışan ülkeler ürünlerini o bölgeler üzerinden bize ulaştırıyor." dedi.

Lutnick, Çin ve diğer ülkelerin böyle adalar aracılığıyla "yasal boşluklardan faydalandığını" ileri sürerek bu sayede ABD'nin ticaret açıklarını kapatacaklarını savundu.

Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.