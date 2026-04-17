Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2026 22:20

ABD Suriye'deki tüm önemli askeri üslerin devir teslim işlemlerini tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'deki önemli üslerin devir tesliminin tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı'nın planlı ve koşullara bağlı geçiş sürecinin bir parçası olarak Suriye'deki tüm önemli üslerimizin devrini tamamladı." ifadesini kullandı.

"DEAŞ'ın yenilgisini sürdürmenin bölge genelinde güvenliği artırmak için hayati önem taşıdığını" belirten Hawkins, ABD güçlerinin yerel ortaklar tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan ve yaklaşık 2 bin askerden oluşan ABD birlikleri, şubat ayından itibaren bölgeden çekilmeye başlamıştı.

Asker ve teçhizatın son konvoyu 16 Nisan'da Kasrak Hava Üssü'nden ayrılmıştı.

Yılın başlarında 5 bin 700'den fazla DEAŞ'lı, Suriye'deki gözaltı tesislerinden Irak'a transfer edilmişti.

ETİKETLER
ABD Suriye
Sıradaki Haber
Trump: İran'la bir iki gün içinde nihai bir anlaşmaya varabiliriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:28
İstanbul'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
23:18
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel ile koruma memuru adliyeye sevk edildi
23:06
Burhanettin Duran: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağları güçleniyor
23:30
Antalya'da 4'lü dışişleri bakanları zirvesi
22:33
İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler İranlı yetkili makamlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek
23:02
ADF 2026'da 'Suriye'nin İstikrara Giden Yolu' başlıklı panel düzenlendi
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ