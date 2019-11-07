Dünya

ABD Suriye'deki petrol gelirlerinin PKK/YPG'ye gittiğini itiraf etti

07 Kasım 2019 Perşembe 21:20 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 21:54

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye petrolü ile ilgili bir itiraf geldi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "petrol gelirleri ABD'ye değil, PKK/YPG'ye verilecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]