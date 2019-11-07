ABD Suriye'deki petrol gelirlerinin PKK/YPG'ye gittiğini itiraf etti07 Kasım 2019 Perşembe 21:20 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 21:54
Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye petrolü ile ilgili bir itiraf geldi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "petrol gelirleri ABD'ye değil, PKK/YPG'ye verilecek" dedi.
Terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyen Washington yönetimi, Suriye petrolünden elde edilen gelirin de onlara aktarılacağını açıkça dile getirdi.
Pentagon Sözcüsü, kaynakların ABD'ye aktarılmayacağını, YPG'ye verileceğini vurguladı.
Petrol alanlarında Amerikan askerlerinin mevcudiyeti de Hoffman'ın gündemindeydi. Hoffman, Suriye'deki petrol alanlarına yönelik her türlü tehdide Amerikalı komutanlarca karşılık verileceğini söyledi.
ABD Donanma Komutanı Tuğamiral William Byrne ise Ayn el Arab'taki ABD güçlerinin çoğunun ekipmanla beraber çekildiğini, ancak çekilmenin tamamlanmadığını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber