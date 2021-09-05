Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 23:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD sokaklarındaki uyuşturucu bağımlıları gündem oldu
ABD'de evsizler ve uyuşturucu bağımlılığı iki önemli sorun. 2020 yılında 93 bin kişinin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ABD'de Philadelphia sokaklarında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
ABD'de birçok değişik bölgede yapılan çekimlerde sokakların farklı yüzü ortaya çıktı. Çarpıcı kareleri yansıtan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Güvenlik açısından da sıkıntıların olduğu bölgelerde, birçok kişi bu sokaklara girmekten korkuyor, asayiş olayları da artmaya devam ediyor.
93 bin kişi aşırı dozdan hayatını kaybetti
Görüntülerde en dikkat çeken detaylar ise farklı tipte uyuşturucu madde kullananların halleri. Dünyadan habersiz dolaşan onlarca insan görüntülerde yer alıyor.
ABD'de yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımından ölümler de her geçen gün artıyor. Aşırı doz kullanımından geçen yıl 93 bin kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: ABD Uyuşturucu
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