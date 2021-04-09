Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Austin'den 4 ülkeye ziyaret
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, hükümet ve askeri yetkililer ile görüşmek üzere İsrail, Almanya, İngiltere ve Belçika'ya ziyarette bulunacak.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ziyaretlerine 10 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Austin, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşecek.
Almanya'da ise Austin, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Şansölye Dış ve Savunma Politikaları Danışmanı Jan Hecker ile temasta bulunacak.
Stoltenberg ile görüşecek
Austin'in Almanya'dan sonraki durağı Belçika'nın başkenti Brüksel olacak. Austin burada, NATO Karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüşecek.
Austin'in son durağı ise İngiltere olacak. Burada İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile buluşacak.
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