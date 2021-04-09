ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ziyaretlerine 10 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Austin, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşecek.

Almanya'da ise Austin, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Şansölye Dış ve Savunma Politikaları Danışmanı Jan Hecker ile temasta bulunacak.

Stoltenberg ile görüşecek

Austin'in Almanya'dan sonraki durağı Belçika'nın başkenti Brüksel olacak. Austin burada, NATO Karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Austin'in son durağı ise İngiltere olacak. Burada İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile buluşacak.