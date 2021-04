Kısa bir süre önce görevine başlayan ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Büyükelçi Hasan Murat Mercan'ın Dr. Albert Bourla ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleşen görüşmede Pfizer'ın Alman ilaç firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı ile Pfizer'ın Türkiye'deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dahil birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

Ambassador @HMuratMercan had a fruitful meeting with Dr. @AlbertBourla, Chairman and CEO of @Pfizer, at the Turkish Consulate General in New York. @TRConsulNY pic.twitter.com/A50afe2BDV