Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 24 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 24 çete üyesi öldürüldü.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun eyaletin Birnin Gwari bölgesindeki ormanda silahlı çetelere hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.
Aruwan, saldırıda 24 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin yaralanarak kaçtığını söyledi.
Saldırıda çetelerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Aruwan, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.
Etiketler: Terör Örgütü
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