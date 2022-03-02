Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD: Rusya vakum bombası kullandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi, Rusya'nın, Cenevre Sözleşmesi'nce yasaklanan vakum bombasını kullandığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7'nci gününü dolduruyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok bölgede gerginlik sürerken ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın saldırılarına dair açıklama yaptı.
Greenfield, Rusya'nın, vakum bombası dahil, Cenevre Sözleşmesi'nce yasaklanan mühimmatı kullandığını belirtti.
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