Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna ombudsmanı: Rus saldırılarında 21 çocuk öldü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna kamu denetçisi, Rusya'nın saldırılarında şu ana kadar 21 çocuğun öldüğünü, 55 çocuğun yaralandığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7'nci gününü dolduruyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere, Harkiv ve diğer birçok yerde gerginlik sürüyor.
Ukrayna kamu denetçisi, Rusya'nın söz konusu saldırılarında şu ana kadar 21 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 55 çocuğun da yaralandığını duyurdu.
Can kayıplarının hangi bölgelerden olduğuna dair detay verilmedi.
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