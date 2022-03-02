Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7'nci gününü dolduruyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere, Harkiv ve diğer birçok yerde gerginlik sürüyor.

Ukrayna kamu denetçisi, Rusya'nın söz konusu saldırılarında şu ana kadar 21 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 55 çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Can kayıplarının hangi bölgelerden olduğuna dair detay verilmedi.