Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan kömür ithalatını durdurmak istediğini söyledi ve Avrupa'ya da benzer bir yol izlemesi çağrısı yaptı.

Polonya Başbakanı "Polonya derhal Rus kömürü ithalatını durdurmak istiyor. Bugün Avustralya Başbakanı ile Polonya'nın başta ısınma dahil birçok ihtiyacını karşılayacak kömür tedariki için görüşmeler konuşmalar yaptım." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'dan on binlerce kişinin Polonya'ya sığınması üzerine Polonya para birimi zloti, son iki günde değer kaybetti.

Savaştan önce 1 euro 4,5 zloti iken, 2 Mart itibarıyla 4,8 zlotiye çıktı. Bu, 2009'dan bu yana zlotideki en büyük değer kaybı oldu.

Polonya Ulusal Bankası rezervlerindeki euroyu satıp zlotiye değer kazandırmayı planlıyor.