Rus heyeti Ukrayna heyetiyle buluşacağı Belarus'taki Belovezhskaya Pushcha bölgesine doğru yola çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Aleksey Arestoviç ise Rusya ile müzakerelerin 2. turunun bu akşam yapılacağını duyurdu.

Arestoviç, düzenlediği basın toplantısında, müzakerelerin 2. turuna da ilk turdaki heyetlerin katılacağını söyledi.

Başdanışman Arestoviç, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceğini duyurdu.

İlk tur Gomel'de yapılmıştı

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ilk turu Belarus'un Ukrayna ile sınırında bulunan Gomel bölgesinde yapılmıştı.

Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ve Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlığındaki Ukrayna heyeti arasında yaklaşık 5 saat süren müzakerelerden bir sonuç elde edilmemişti.

Heyetler, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmıştı.