Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7'nci gününü dolduruyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok bölgede gerginlik sürerken ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın saldırılarına dair açıklama yaptı.

Greenfield, Rusya'nın, vakum bombası dahil, Cenevre Sözleşmesi'nce yasaklanan mühimmatı kullandığını belirtti.