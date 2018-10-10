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ABD, Riyad'dan Kaşıkçı ile ilgili şeffaf bir soruşturma istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Suudi yönetiminden detaylı ve şeffaf bir soruşturma istediklerini açıkladı.

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ABD, Riyaddan Kaşıkçı ile ilgili şeffaf bir soruşturma istedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine yönelik sorulara detaylı cevap vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Kaşıkçı'ya ne olabileceği konusunda herhangi bir yargıya varmak istemiyoruz" dedi.

Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuya dair Suudi Arabistan yönetimini aradığını hatırlattı.

Detaylı ve şeffaf bir soruşturma istendi

"Görüşme özel ve diplomatik olduğu için herhangi bir detay veremem ama Suudi Arabistan'dan duruma ilişkin detaylı ve şeffaf bir soruşturma istendi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yapmak için neden beklediği eleştirilerini de yanıtlayan Nauert, bazen kamusal açıklamalar yerine diplomatik ve özel görüşme yollarını tercih ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber
 

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