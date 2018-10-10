Washington Post gazetesinden Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi

Washington Post Yönetim Kurulu Başkanı Fred Ryan tarafından yapılan açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın bir haftadır kayıp olduğu hatırlatıldı.

Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığına dair bir kanıtın olmadığına yer verilen açıklamada Suudi Arabistan'a sert eleştiriler vardı.

Kaşıkçı, soğukkanlı bir cinayete kurban gitmiş olabilir

Suudi yetkililere Kaşıkçı’nın akıbetini sorduklarını ancak tatmin edici cevap alamadıklarını ifade eden gazete, "Kaşıkçı’nın akıbeti ile ilgili haberler onun devlet destekli soğukkanlı bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor" mesajı verdi.

Washington Post'un açıklaması, "Sessizlik, inkar ve ertelemeler kabul edilemez. Gerçeği bilmek istiyoruz." ifadeleriyle son buldu.

Kaynak: TRT Haber