  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.939
    EURO 6.869
  • BIST 96356.48
    ALTIN 232.251
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Washington Post gazetesinden Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi

Washington Post gazetesinden Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesinden açıklama geldi. "Haberler onun devlet destekli soğukkanlı bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor" denildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Washington Post gazetesinden Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi

Washington Post Yönetim Kurulu Başkanı Fred Ryan tarafından yapılan açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın bir haftadır kayıp olduğu hatırlatıldı.

Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığına dair bir kanıtın olmadığına yer verilen açıklamada Suudi Arabistan'a sert eleştiriler vardı.

Kaşıkçı, soğukkanlı bir cinayete kurban gitmiş olabilir

Suudi yetkililere Kaşıkçı’nın akıbetini sorduklarını ancak tatmin edici cevap alamadıklarını ifade eden gazete, "Kaşıkçı’nın akıbeti ile ilgili haberler onun devlet destekli soğukkanlı bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor" mesajı verdi.

Washington Post'un açıklaması, "Sessizlik, inkar ve ertelemeler kabul edilemez. Gerçeği bilmek istiyoruz." ifadeleriyle son buldu.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER