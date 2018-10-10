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Nijerya'daki kolera salgınında ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusundaki bölgede kolera salgınında son bir ayda yaşamını yitirenlerin sayısı 68'e çıktı.

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Nijeryadaki kolera salgınında ölenlerin sayısı 68e yükseldi

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletinde geçen aydan bu yana 4 bin 396 kolera vakası tespit edildiği, 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının eyalete bağlı 11 bölgede yayıldığı kaydedilen açıklamada, salgın ile mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı ifade edildi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı kaynaklardan karşılıyor.

Kaynak: AA

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