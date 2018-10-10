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Rusya’da köprü tren geçerken çöktü

Rusya Amur Bölgesinde Trans Sibirya Demiryolu hattının üzerindeki köprü, altından tren geçtiği sırada çöktü.

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Rusya’nın doğusundaki Amur Bölgesi’ne bağlı Svobodny kasabasında bir faciadan dönüldü. Kasabadan geçen Trans Sibirya Demiryolu hattından bir yük treni geçerken rayların üstünde bulunan üst geçit çöktü.

Trenin son vagonu geçtikten hemen sonra geçen kamyonun ağırlığına dayanamayan köprü demiryoluna çöktü. Çökme sırasında köprünün altında bulunan bir demiryolu görevlisi de kaçarak kurtuldu.

Köprünün çökmesi sonucu kamyon şoförü yaralanırken, bölgede arama kurtarma çalışması yapıldı. Kamyon şoförü hastanede tedavi altına alınırken, doktorlar şoförün bacağında ve ayaklarında kırık olduğunu belirtti. Tren geçtikten hemen sonra köprünün çökmesi, olası bir faciayı da engelledi.

Rus savcılık makamları olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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