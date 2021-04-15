Olay, Ohio eyaletinin Columbus kentinde yaşandı.

Miles Jackson, kentteki bir parkta bayıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı; hakkında arama emri olduğu anlaşılınca hastaneye polis çağrıldı.

Acil servisteki Jackson'ın üstü aranırken, polislerden biri arkadaşına siyahi adamın silahı olduğunu söyledi. Jackson aramaya karşı koyunca polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı.

Jackson'ın belindeki silahın ateş aldığı belirtildi.

"Teslim ol" çağrısının ardından silah sesleri

Sonrasında polisler, Jackson'a "teslim ol" çağrısı yaptı.

Hastaneden arka arkaya silah sesleri yükseldi, Jackson'ın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından kentte protestolar düzenlendi.

Bir grup, polis merkezine girmek istedi. Siyahilere yönelik polis şiddetinin son bulması çağrıları yapıldı.