Dünya
ABD öncülüğündeki koalisyondan PKK/YPG paylaşımına beğeni17 Ekim 2019 Perşembe 06:43 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 08:00
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, PKK/YPG'ye yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye "beğeni" yaptı, daha sonra "beğenisini" geri aldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins'in PKK/YPG'ye yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı beğeniyi geri aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Myles Caggins caggins'ten pkk ypg beğenisi abd