Dünya

ABD öncülüğündeki koalisyondan PKK/YPG paylaşımına beğeni

17 Ekim 2019 Perşembe 06:43 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 08:00

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, PKK/YPG'ye yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye "beğeni" yaptı, daha sonra "beğenisini" geri aldı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]