ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyeleri ile yaptığı ve "olaylı" geçen Suriye toplantısında, Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin sinirlenerek odayı terk ettiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak yaşananları anlattı.

İlk paylaşımında, toplantıda çekilen, Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'in görüldüğü fotoğrafa yer veren Trump, "Onların beni sevdiğini düşünüyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Trump ikinci paylaşımında ise Pelosi'nin ayakta konuşurken görüldüğü fotoğrafı paylaşarak, "Asabi Nancy sinirden deliye döndü" notunu düştü.

Demokratlar toplantıyı terk etmiş

Yaptığı üçüncü paylaşımda ise Pelosi, Schumer ve Hoyer'in koltuklarının boş olduğu fotoğrafa yer veren Trump, "Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer kabine odasından hışımla çıktı" bilgisini paylaştı.

Trump yaptığı son paylaşımda ise "Pelosi'nin acilen yardıma ihtiyacı var. Ya üst katındakilerle sorunu var ya da bizim muhteşem ülkemizi sevmiyor. Bugün Beyaz Saray'da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!" ifadelerini kullandı.

