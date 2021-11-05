Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı terk ediyor
[Fotoğraf:AA]
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait 2 bin 100'ü aşkın askeri aracın Irak'tan çekildiği belirtildi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Irak'taki Uluslararası Koalisyon Güçleri arasında yapılan toplantıda muharebe güçlerinin tamamen çekileceği aşamaya dair planlar görüşüldü.
Irak'taki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, askeri araçlarını ülkeden çıkarıyor.ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait 2 bin 100'ü aşkın askeri aracın ülkeden çekildiği açıklandı.
ABD öncülüğündeki 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana DEAŞ’a karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.
Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı.
Geri çekilmenin yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.
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