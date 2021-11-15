Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD mülteci krizinden Belarus ile Rusya'yı sorumlu tuttu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden Belarus yönetimi ile Moskova'yı sorumlu tuttu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Rau arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamaya göre Blinken, ABD'nin Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden açık bir şekilde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya'yı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.
Açıklamada, "Lukaşenko rejiminin eylemleri bölgedeki güvenliği tehdit edip ayrışmayı körüklerken Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlarından dikkatleri başka tarafa çekmeyi amaçlıyor." değerlendirmesine yer verildi.
Blinken ayrıca, Belarus'un "mültecileri kendi çıkarları için kullandığını" savunarak bu ülkeye ve Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının artabileceği uyarısında da bulundu.
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