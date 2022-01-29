Asya'daki büyük çip üretim tesislerinin pandemi nedeniyle kapanmasıyla kesintiler yaşandı.

Optimal Design şirketinin CEO'su Sajid Patel, "Açıkçası mevcut olmayan çipler nedeniyle üretimi küçültmek zorunda kaldık. Şu anda yeterince üretmiyoruz. Ve bunu yapmanın tek yolu daha fazla tesise sahip olmaktır. Ve bu, açıkçası geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

CBS News, mikroçip sıkıntısının otomobil üretimini de engellediğini söyledi. Örneğin Ford kamyonlar doğrudan bayiye gitmek yerine üretim hattından çip bekledikleri otoparklara gönderildi . Bu nedenle şirketin 210 milyar dolarlık zarara uğradığını söyledi.

Kıtlığın yakın gelecekte azalmasının muhtemel olmadığı söyleniyor. Yerli çip üretiminin gelişmesi bekleniyor.