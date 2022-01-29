Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: Sputnik
ABD mikroçip yetersizliği nedeniyle 240 milyar dolar kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'deki üretim süreçlerinde mikroçip sıkıntısı geçen yıl Amerikan ekonomisine 240 milyar dolara mal oldu. Bu etkinin yükünü elektronik şirketleri çekti.
Asya'daki büyük çip üretim tesislerinin pandemi nedeniyle kapanmasıyla kesintiler yaşandı.
Optimal Design şirketinin CEO'su Sajid Patel, "Açıkçası mevcut olmayan çipler nedeniyle üretimi küçültmek zorunda kaldık. Şu anda yeterince üretmiyoruz. Ve bunu yapmanın tek yolu daha fazla tesise sahip olmaktır. Ve bu, açıkçası geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.
CBS News, mikroçip sıkıntısının otomobil üretimini de engellediğini söyledi. Örneğin Ford kamyonlar doğrudan bayiye gitmek yerine üretim hattından çip bekledikleri otoparklara gönderildi . Bu nedenle şirketin 210 milyar dolarlık zarara uğradığını söyledi.
Kıtlığın yakın gelecekte azalmasının muhtemel olmadığı söyleniyor. Yerli çip üretiminin gelişmesi bekleniyor.
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