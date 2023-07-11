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Dünya
AA 11.07.2023 12:07

ABD merkezli düşünce kuruluşu kurucusu, "Çin ajanı" olmakla suçlanıyor

ABD merkezli düşünce kuruluşu "Küresel Güvenlik Analizi Enstitüsünün" Kurucusu Gal Luft'a "Çin ajanlığı" suçlaması yöneltildi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu kurucusu, "Çin ajanı" olmakla suçlanıyor

BBC'nin haberine göre, ABD'li federal savcılar, hem İsrail hem ABD vatandaşı olan Luft hakkında, ismi verilmeyen eski bir ABD'li yetkiliyi, Çin politikalarını alenen desteklemesi için "gizlice işe almak ve ödeme yapmayı kabul etmek" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Söz konusu yetkilinin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da danışmanı olduğu belirtilirken, düşünce kuruluşunun kurucusu Luft'un bu yetkiliye "Çin ile alakalı belirli politikaları açıkça desteklemesi" yönünde Trump'ı ikna etmesi için lobi yaptığı iddiasında bulunuldu.

Luft hakkındaki diğer suçlamalar

Savcılar, "ABD yönetiminin izni olmadan silah satışına aracılık etmeye çalışmak" suçlamasını yönelttikleri 57 yaşındaki Luft'un, Çin, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kenya'dan "müşterilere" silah satışına aracılık etmeye çalıştığını belirtti.

Öte yandan Luft'la ile ilgisi olduğu düşünülen bir Twitter hesabı, "silah tüccarı" suçlamalarını reddetti.

GKRY'de gözaltına alınmıştı

Luft'un, ABD'nin, İran petrollerine yönelik yaptırımlarını delmeye çalıştığı belirtilirken, bir ortağına, İran petrolünün Brezilya menşeli olduğunu söylemesi talimatını verdiği aktarıldı.

ABD tarafından çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle 17 Şubat'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'nda gözaltına alınan Luft, iade edilmek üzere kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışmıştı.

Bir gün sonra Luft adına açılmış 15 bin takipçili bir Twitter hesabı, Luft'un GKRY'de "ABD'nin siyasi amaçlı iade talebi üzerine" tutuklandığını iddia etti.

Luft, "yabancı ajan olarak kayıt yaptırmamak", "petrol yaptırımlarından kaçmak", "soruşturma yetkililerine iki kez yanlış beyanda bulunmak" ve "üç kez yasa dışı silah kaçakçılığı" da dahil olmak üzere 8 ayrı suçla itham ediliyor.

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