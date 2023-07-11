Parçalı Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2023 11:51

İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti

İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.

İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı.

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor." denildi.

Yetkililer, "yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların" solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.

Yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta 

Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği açıklandı.

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.

Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.

ETİKETLER
İzlanda Volkan Yanardağ
Sıradaki Haber
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 asker yaralı
13:17
Valilik duyurdu: Sinop'ta ormanlara girişler yasaklandı
13:31
Bakan Uraloğlu: Bu hat Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek
13:11
İsveç Başbakanı: Türkiye ile daha yakın ekonomik ilişkileri destekliyoruz
13:05
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
13:16
8 yaşında beyin ölümü gerçekleşti; böbrekleriyle 2 kişiye hayat oldu
Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor
Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ