Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2023 11:40

İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümetin, terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsediğini ve yerine getirmede irade gösterdiğini söyledi.

İsveç: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı değerlendirdi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına değinen Kristersson, Türkiye'nin çekincelerini iyi bildiklerini aktardı.

3'lü zirveden 'mutabakat' çıktı: Türkiye istediğini aldı
3'lü zirveden 'mutabakat' çıktı: Türkiye istediğini aldı

Ulf Kristersson, "İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.

AB ve NATO terazinin iki ucunda: Ankara süreci açık yürütüyor
AB ve NATO terazinin iki ucunda: Ankara süreci açık yürütüyor

Billström, İsveç'in, Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'da alınan kararları yerine getirdiğini belirtti.

ETİKETLER
İsveç NATO
Sıradaki Haber
Kuveyt hükümeti, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Zonguldak’ta denize girmek bugün ve yarın yasaklandı
11:54
İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti
11:58
Küpe Dağının eteklerinden şifa kaynağı arı sütü üretiyor
11:49
İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 42,14
11:45
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi
11:45
THY uçağı Bakü’ye acil iniş yaptı
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
FOTO FOKUS
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ