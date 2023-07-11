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Dünya
AA 11.07.2023 11:14

Kuveyt hükümeti, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak

Kuveyt hükümeti, İsveç'te dağıtmak üzere 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basma kararı aldı.

Kuveyt hükümeti, İsveç'te 100 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak
[Temsili fotoğraf: AA]

Ülkenin resmi ajansı KUNA'da yayımlanan habere göre, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, İslam'ın hoşgörü dini olduğunu İsveç halkına teyit etmek amacıyla bu ülkede Kur'an-ı Kerim dağıtma kararı alındı.

Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ın talimatları doğrultusunda ülkedeki ilgili kurum, 100 bin Kur'an-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basacak.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Kur'an-ı Kerimlerin İsveç'te sevgi ve hoşgörü atmosferinde dağıtılacağı vurgulanan habere göre, bu çalışmayla İslam'ın değer ve ilkelerinin yanı sıra insanların birlikte yaşamasına ilişkin olumlu mesaj verilecek.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kuveyt de tepki olarak İsveç'in Kuveyt Büyükelçisi Liselotte Anderson'a protesto notası vermişti.

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