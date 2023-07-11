Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2023 11:43

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi

Kenya polisi, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında, 12 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, nisandan bu yana süren soruşturmada 40 toplu mezar bulunduğunu ve ölenlerin sayısının 351'e çıktığını ifade etti.

Kilisenin bulunduğu ormanda dün yapılan kazılarda 12 cesede daha ulaştıklarını kaydeden Bakan Kindiki, ülkede bir daha buna benzer bir trajedinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağı sözünü verdi.

Öte yandan, Bölge Komiseri Rhoda Onyancha ise kayıpların sayısının 613 olduğunu açıkladı.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin kilisesindeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

45 kişi gözaltına alındı

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Tarikata yönelik operasyonda toplam 45 kişi gözaltına alınırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarılmıştı.

Ortaya çıkan skandal sonrasında Kenya polisi, çok sayıda tarikat ve gruba karşı operasyon düzenlemişti.

ETİKETLER
Kenya Afrika
Sıradaki Haber
İsrail'de tartışmalı yargı tasarısının Meclisteki ilk oylamada kabulüyle protestolar patlak verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Zonguldak’ta denize girmek bugün ve yarın yasaklandı
11:54
İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti
11:58
Küpe Dağının eteklerinden şifa kaynağı arı sütü üretiyor
11:49
İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 42,14
11:45
THY uçağı Bakü’ye acil iniş yaptı
11:43
İsrail'de tartışmalı yargı tasarısının Meclisteki ilk oylamada kabulüyle protestolar patlak verdi
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
FOTO FOKUS
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ