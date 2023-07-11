Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, nisandan bu yana süren soruşturmada 40 toplu mezar bulunduğunu ve ölenlerin sayısının 351'e çıktığını ifade etti.

Kilisenin bulunduğu ormanda dün yapılan kazılarda 12 cesede daha ulaştıklarını kaydeden Bakan Kindiki, ülkede bir daha buna benzer bir trajedinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağı sözünü verdi.

Öte yandan, Bölge Komiseri Rhoda Onyancha ise kayıpların sayısının 613 olduğunu açıkladı.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin kilisesindeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

45 kişi gözaltına alındı

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Tarikata yönelik operasyonda toplam 45 kişi gözaltına alınırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarılmıştı.

Ortaya çıkan skandal sonrasında Kenya polisi, çok sayıda tarikat ve gruba karşı operasyon düzenlemişti.