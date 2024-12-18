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Dünya
AA 18.12.2024 22:02

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürdü

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürdü
[Fotograf: AA]

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Beth Hammack'ın politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Fed art arda 3 toplantıda faiz indirdi

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, kasım ayında da politika faizini 25 baz puan indirmişti. Son kararla birlikte Banka art arda 3 toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.

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